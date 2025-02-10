اليوم السابع
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الإثنين، 10 فبراير 2025 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأونروا: سكان المخيمات في غزة يواجهون ظروف إنسانية قاسية

الإثنين، 10 فبراير 2025 12:30 م
الأونروا: سكان المخيمات في غزة يواجهون ظروف إنسانية قاسية مخيمات

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن النازحين المقيمين في الخيام المؤقتة في غزة يواجهون ظروفًا قاسية تحت وطأة العواصف الشتوية العنيفة وانخفاض درجات الحرارة الشديد والأمطار

ولفتت وكالة الأمم المتحدة " الأونروا"، إلى تأثرت مئات العائلات في دير البلح وشمال غزة، حيث تم تدمير مئات الخيام وتشريد العديد من الأسر حيث تقوم الوكالة بتقديم الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات وغيرها من الإمدادات الأساسية لآلاف الأشخاص في مختلف أنحاء غزة الذين يعانون من الظروف القاسية.

وأشارت الوكالة الأممية، إلى أنها تواصل فرقها توزيع المساعدات الغذائية والمياه للعائلات والأطفال الذين قطعوا مسافات طويلة، غالبًا سيرًا على الأقدام، للعودة إلى منازلهم، لافته إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، كثّفت الأونروا جهودها الإنسانية عبر فتح 10 مراكز إيواء طارئة، وتوزيع أكثر من 16 ألف قطعة من القماش المشمع.


 







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