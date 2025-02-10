الأمم المتحدة: نتطلع إلى الشراكة الوثيقة مع الحكومة اللبنانية الجديدة

كتبت ـ هند المغربى

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام. وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام، إن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع الحكومة الجديدة بشأن أولوياتها، بما في ذلك تعزيز وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، مع دعم جميع الجهود الرامية إلى معالجة الاحتياجات والتطلعات الملحة لسكان لبنان، بما في ذلك من خلال التعافي وإعادة الإعمار وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة وجامعة ومستدامة.

وأضاف جوتيريش، أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، والتنفيذ الفعال لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 لعام 2004 والقرارات الأخرى ذات الصلة التي تظل ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة.