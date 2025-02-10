اليوم السابع
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الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وفرص سقوطها على القاهرة الكبرى

الإثنين، 10 فبراير 2025 11:12 ص
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وفرص سقوطها على القاهرة الكبرى درجات الحرارة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الاثنين 10 فبراير ، حيث متوقع أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ويسود اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

والبحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 







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