اليوم السابع
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الأرصاد تكشف تفاصيل حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:23 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج خالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك تزامنا مع التحسن النسبى الذى تشهده حركة الملاحة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الملاحة على البحر الأحمر معتدل: ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

ويسود اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 







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