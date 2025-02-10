اتحاد نقابات عمال فلسطين: حرمان 300 ألف عامل من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر

كتبت ـ آية دعبس

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إنه في ظل المخططات الأخيرة والتي آخرها تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الهادف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتشتيتهم في أنحاء العالم، بعد خمسة عشر شهرا من التدمير والقتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها قرابة 70 ألف شهيد و150 ألف جريح، وتدمير البنى التحتية من مشافي ومدارس وشوارع ومساجد وكنائس، وفرض حصار تجويعي، إضافة إلى استهداف محافظات شمال الضفة، من تدمير وإغلاق ونصب الحواجز والبوابات، واستمرار حرمان قرابة 300 ألف عامل من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر، فإن المؤشرات كلها تقود إلى إستمرار استهداف شعبنا.

وأضاف الاتحاد، فى بيان: إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينظر لتلك المخططات بأنها مؤامرة بكل تفاصيلها، ويكشف النية المبيتة لإفراغ غزة من سكانها، ثم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق هدف التطبيع لاحقا مع الدول العربية، وأمام هذه المخططات فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤكد على ما يلي:

– إدانة المجازر المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة، ويطالب بملاحقة الاحتلال على ذلك دوليا وإقليميا.

– يدين الاتحاد العام المخططات الأمريكية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين، وتشتيتهم عن أرضهم، ويطالب بمواجهة تلك المخططات وإفشالها.

– يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاتحادات النقابية الدولية والعربية إلى رفع صوتها، أمام تلك المخططات والتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.

– يشدد الاتحاد العام على رفضه لكل مخططات التطبيع مع العالمين العربي والإسلامي، والذي سيكون على حساب القضايا العربية.

وأخيرا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأمام هذه التضحيات الجسام يترحم على أرواح الشهداء، ويدعو بالشفاء للجرحى، ويثمن وحدة الموقف الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية الرافض لمخططات تهجير أبناء شعبنا.