إعلام عبرى: جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشئ 9 مواقع عسكرية بسوريا

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أفادت قناة "آى 24" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى شيَّد تسعة مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضى السورية، وذلك فى إطار العملية التى أطلقها قبل نحو شهرين فى الجمهورية العربية السورية.



وذكرت القناة أن هذه المواقع العسكرية تتركز فى منطقة تمتد من جبل الشيخ السورى وصولًا إلى مثلث الحدود فى جنوب الجولان، فى خطوة تأتى عقب سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت مئات المواقع العسكرية السورية، بما فى ذلك الطائرات، والأسطول البحري، وأنظمة الدفاع الجوى والصواريخ.



ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية نقلت عنها القناة، فإن هذه الهجمات أدت إلى تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.