إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن حالة الطقس

العريش - محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء، إعادة فتح ميناء العريش البحرى، أمام حركة الملاحة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية وانحسار الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، وجاء القرار عقب التأكد من استقرار حالة البحر وملاءمة الظروف لاستئناف الأنشطة البحرية بأمان.

ورغم تحسن الأجواء نسبياً، لا تزال المحافظة تشهد طقساً بارداً مع نشاط خفيف للرياح، إلى جانب استمرار سقوط أمطار خفيفة متقطعة على معظم المناطق، خاصة في مدن العريش، الشيخ زويد، ورفح، مما دفع الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة حالة الاستنفار تحسباً لأي تطورات مفاجئة في الأحوال الجوية.

وأكدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، أنها تتابع تطورات الطقس على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى استمرار جاهزية فرق الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد في جميع المرافق الخدمية والمستشفيات.

من جانبه، شدد محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، على ضرورة استمرار الجاهزية القصوى والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع متابعة الموقف أولاً بأول لضمان سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، لا سيما في ظل استمرار فرص سقوط الأمطار، مع الالتزام بالإرشادات الخاصة بتقلبات الطقس لتجنب أي مخاطر محتملة.