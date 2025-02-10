إجراء 38 ألف عملية قلب لدعم المرضى ضمن جهود التحالف الوطنى

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى تنفيذ أكثر من 38 ألف عملية قلب مجانًا لجميع الأعمار، فضلا عن القضاء على طوابير انتظار عمليات القلب من 2012 إلى 2018 بنسبة 100% وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة "الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ،الجيزة –،كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية – الدقهلية ،المنوفية ، البحيرة ، الوادى الجديد، شمال سيناء ، جنوب سيناء ،مرسي مطروح و حلايب وشلاتين.

موضحًا أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظات مضيفًا، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.



