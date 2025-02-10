أوقاف الدقهلية تعلن افتتاح الأسبوع الثقافى من مسجد النصر بالمقاطعة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت أوقاف الدقهلية عن افتتاح الأسبوع الثقافي من مسجد النصر بالمقاطعة، التابعة لإدارة السنبلاوين، وكان الحديث عن "أمانة الكلمة"، وكان القارئ الشيخ ناصر عطية، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورعاية الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وبحضور الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة، والشيخ أحمد عبد الجواد، وفي إطار الدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وضمن الجهود الدعوية، التي تقوم بها مديرية أوقاف الدقهلية.

جدير بالذكر تنظيم مديرية أوقاف الدقهلية لجدول أنشطة دينية يقام فيه ندوة الإفتاء والتثقيف الفقهي كل يوم سبت، وبرنامج تثقيفي للأطفال كل يوم خميس، ودرس منهجي كل يوم إثنين، والمنبر الثابت كل يوم ثلاثاء، ومقارئ الأئمة كل يوم أحد في جميع الإدارات، ومقرأة نموذجية يوم الأحد من كل أسبوع في مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى ندوات مجالس الذكر كل يوم خميس.