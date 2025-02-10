أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 10-2-2025 فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

يعتبر سوق المستقبل لتجارة الخضروات والفاكهة فى مدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية من أشهر الأسواق بالمحافظة المتخصص في تجارة الخضروات والفاكهة.

أسعار الفواكه المحلية اليوم الإثنين 10-2-2025

برتقال بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 9 إلى 13 جنيها.

برتقال سكري: نفس السعر، من 9 إلى 13 جنيها للكيلو.

برتقال أبو سرة: من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: سجل الكيلو سعرًا بين 10 إلى 16 جنيهًا.

جوافة: بلغ سعر الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب: تراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.

تفاح مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

تفاح جولدن: تراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تفاح سوري/لبناني: نفس السعر، من 40 إلى 65 جنيهًا.

خوخ مستورد: بلغ سعره ما بين 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

برقوق مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 45 إلى 80 جنيهًا.

قشطة بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الكاكا يتراوح سعرها من 20 الى 30 جنيه للكيلو

الرومان يتراوح سعره من 20 الى 30 جنيه للكيلو

الفراولة من 24 إلى 32 جنيها

يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.