4 أسباب لبدء يومك بمشروب الديتوكس لطرد السموم من الجسم

كتبت مروة هريدى

أصبحت المشروبات العشبية أو المعروفة باسم "الديتوكس" والتي تعمل على التخلص من السموم وطردها من الجسم شائعة جدًا خاصة بالنسبة للأشخاص المهتمين بالحفاظ على صحتهم، حيث أشاد العديد من الأشخاص بما في ذلك المشاهير بمزاياها المحتملة لفقدان الوزن وغيرها، ولعل إحدى الطرق الشائعة والمذهلة لبدء روتينك اليومي هو تناول مشروب لطرد السموم من الجسم، سواء كان باردًا أو ساخنًا، ومع ذلك، من المهم الالتزام بإرشادات معينة من أجل الحصول على أقصى استفادة من هذه المشروبات وضمان عملية إزالة سموم آمنة وناجحة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب عليك تناول مشروبات التخلص من السموم أول شيء في الصباح؟

تمنع تكوين حصوات الكلى

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والتأثير المدر للبول في معظم مشروبات الديتوكس الجسم على التخلص من البكتيريا والعناصر غير المرغوبة والخطيرة الأخرى التي قد تؤدي إلى تكون حصوات الكلى، علاوة على ذلك، فإن التركيز العالي لحمض الستريك في الليمون والعسل في مشروبات الديتوكس يجعلها قلوية بطبيعتها ويمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر تكون حصوات الكلى.

تحافظ على رطوبة جسمك

هذه طريقة لذيذة للحصول على المزيد من الماء مع الحصول على مذاق أفضل، فمن خلال إضافة مكونات مرطبة، مثل النعناع أو الكرفس، يمكنك صنع مشروب يروي عطشك ويمنحك الكثير من المغذيات التي يحتاجها جسمك، فهذه العادة في تناول المشروبات التي تساعد على التخلص من السموم هي عادة ممتعة معروفة بترطيب الجسم كما يحافظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وخفض مؤشر كتلة الجسم إلى جانب تعزيز عملية الهضم، بجانب تنشيط العضلات التي تستمد طاقتها من الماء، وقد يحدث تعب العضلات عندما تعجز الخلايا عن الحفاظ على توازن السوائل والكهارل فتتقلص، وقد يتدهور الأداء عندما لا تحصل الخلايا العضلية على ما يكفي من السوائل لتؤدي وظائفها بشكل صحيح.

ووفقًا لتوصيات الكلية الأمريكية للطب الرياضي بشأن تناول السوائل، يجب على الأشخاص تناول ما يقرب من 17 أونصة من السوائل قبل ساعتين من التمرين، ولتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق، يُنصح الأشخاص ببدء يومهم بشرب مشروبات الديتوكس العشبية بعد الاستيقاظ كل يوم.

يحافظ على نعومة البشرة

يؤدي الجفاف إلى جعل بشرتك تبدو أكثر جفافًا مع ظهور التجاعيد، ويمكن تحسين ذلك بالترطيب المناسب عن طريق تناول مشروبات الديتوكس العشبية، حيث تعمل بشرتك كحاجز لمنع فقدان السوائل المفرط، ولكن بمجرد ترطيبك بشكل كافٍ، تتولى الكلى مهمة التخلص من السوائل الزائدة، ويصبح الجلد مرنًا وناعمًا عندما يحصل جسمك على جرعته اليومية من الترطيب خاصة في الصباح.

يقلل من الكوليسترول الضار

الكوليسترول مادة شمعية يمكن أن تسد الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم، وقد تعمل المشروبات العشبية على إزالة السموم خاصة الذى يحتوي على مكونات مثل الكمون والذى يُخفض بدوره مستويات الكوليسترول الضار، حيث أن الشرايين تصبح أقل عرضة للانسداد، مما يُخفف الحمل على قلبك، حيث يمكن أن يؤدى بدء يومك بماء لإزالة السموم إلى تقليل الضغط على قلبك عن طريق إرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على استقرار ضغط الدم.