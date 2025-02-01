اليوم السابع
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انتهاء تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية بالشرقية

السبت، 01 فبراير 2025 05:20 م
انتهاء تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية بالشرقية امتحانات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انه تم الانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية، في جميع المواد ما عدا الرياضيات.

وأضاف أنه بدأت مرحلة المراجعة تمهيدا لاعتماد النتيجة من المحافظ المهندس حازم الأشموني وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025م، في مادة العلوم.







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الشرقية

كنتررول الشهادة الاعداديه بالشرقية

نتيجة الإعدادية 2025 بالشرقية

مديرية التعليم بالشرقية






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