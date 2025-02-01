انتهاء تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انه تم الانتهاء من تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية، في جميع المواد ما عدا الرياضيات.

وأضاف أنه بدأت مرحلة المراجعة تمهيدا لاعتماد النتيجة من المحافظ المهندس حازم الأشموني وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، 149285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت قد انطلقت الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء وانتهت الخميس الموافق 23 يناير 2025م، في مادة العلوم.