موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محاظة الأقصر 2025

الأقصر – أحمد مرعى

اقترب مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، من إنهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لأوراق الطلبة والطالبات، حيث تسير أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بشكل منتظم، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها، حيث سيتم إعلانها خلال الأسبوع الجارى على أقصى تقدير، فيما يتابع جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، على مدار الساعة استمرار المعلمين في أعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، تحت إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وكان قد أنهى 18016 طالبا وطالبة في 111 لجنة بمحافظة الأقصر، الخميس 23 يناير الجارى، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأداء إمتحانات مواد الجبر والإحصاء على مدار ساعتين والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، حيث تابع الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر آخر أيام الامتحانات اليوم، مؤكداً عدم تلقي غرفة عمليات المديرية أية شكاوى أو رصد مخالفات داخل اللجان.