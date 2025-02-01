مواعيد فصل الكهرباء عن محطة محولات ميت غمر القديمة بالدقهلية لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، أنه بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء (هندسة كهرباء قري كوم النور)، ورد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات ميت غمر القديمة وذلك لعمل الصيانة واختبارات أجهزة الوقاية، حيث إن المغذيات المتأثرة بالفصل بالتناوب في المواعيد التالي ذكرها ابتداء من الإثنين الموافق 3/2/2025.

مدة الفصل من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً

مأخذ مياه ميت غمر دخول 1. مدة الفصل من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 مساءً

4/2/2025 وأبور النور دخول 3

من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً.

دخول 4 - وابور النور 4 - دخول 5

من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 مساءً



5/2/2025 دخول 2

من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً

علي الجهات المعنية توفير بديل للتغذية الكهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والاختبارات.