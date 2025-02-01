فصل التيار الكهربائى اليوم وغدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم، السبت، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق عمارات السكان حفر الباطن – مدرسة حامد جوهر – الضرائب بالغردقة، وذلك اليوم، السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

كما أكد مركز عمليات المحافظة أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق تقسيم الأحياء 1 – الشيخية – فيلا نادر – وائل برهان – مصطفى سليم – الطاقة النووية - الدولفين بالغردقة، وذلك غدا، الأحد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.