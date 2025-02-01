من 3 مكونات.. مشروب صحى يحميك من أمراض القلب وينظم سكر الدم

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يساعدنا خلط بعض المكونات الصحية الموجودة في كل مطبخ في إعداد مشروب صحي غني بالعناصر الغذائية ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وهو ما يحدث عندما ندمج 3 مكونات وهم عصير التفاح مع الجزر وبذور الشيا المنقوعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول مشروب التفاح مع الجزر وبذور الشيا

غني بمضادات الأكسدة

الجزر والتفاح من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي في الجسم، حيث تحافظ البيتا كاروتين أحد مضادات الأكسدة هذه على صحية العين وتعزز الرؤية الجيدة، بينما يوفر التفاح فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة لدينا ويحافظ على صحة الجلد.

غني بالألياف

تحتوي بذور الشيا على كميات عالية من الألياف القابلة للذوبان لتعزيز الهضم والمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تعمل هذه الألياف الموجودة أيضًا في الجزر والتفاح، على تعزيز الشعور بالشبع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول من الوقت كما يعزز حركة الأمعاء الصحية.

يمنحك الترطيب والنشاط

تمتص بذور الشيا المنقوعة الماء وتكتسب قوامًا يشبه الهلام وهو ما يمنح هذا المشروب الترطيب اللازم لجسمك خاصة عند دمجه مع السكريات الطبيعية من عصير التفاح، فإن الخصائص المرطبة لهذا المشروب ستعزز مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.

تعزز صحة القلب

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد ثبت أن بذور الشيا تساعد على تعزيز صحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم الموجود في الجزر بما يساعد في التحكم في مستويات ضغط الدم وما يترتب على ذل من تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يدعم إنقاص الوزن

تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا والتفاح والجزر على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن لهذه الوجبة الخفيفة أن تمنحك شعورًا كافيًا بالشبع، وما يترتب على ذلك من فوائد في الحد من الإفراط في تناول الطعام مع تزويدك بالعناصر الغذائية الحيوية أيضًا، إن إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى عصير الجزر والتفاح هي طريقة بسيطة ولكنها فعالة لزيادة تناولك للفيتامينات والألياف والدهون الصحية.