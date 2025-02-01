مصرع سيدتين وأصابه 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقيت سيدتين مصرعهما وأصيب 3 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محميه وادي الريان بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق في الفيوم، وتم نقل الجثتين إلي مشرحه المستشفي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ،

تلقى اللواء أحمد عزت ، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق ، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق محميه وادي الريان ، بدائرة المركز ، ووجود مصابين وجثتين ،

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي مما تسبب في وفاة سيدتين وأصابة سيدتين أخرتين، وسائق السيارة، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثتين الي مشرحه مستشفي ابشواي المركزي ،ونقل المصابين إلى المسشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.