لجنة من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تتفقد حديقة حيوان الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قامت لجنة برئاسة ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور أيمن محروس رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ، وعبد الستار شعبوط مدير عام ادارة الحياة البرية، بزيارة حديقة حيوان الفيوم، صباح اليوم بعد حادث التهام أسد لحارس داخل الحديقة، مما تسبب في مصرعه.

وتفقدت اللجنة عرين الأسد مقر الواقعة، ومختلف أنحاء الحديقة وتأكدت من الالتزام بكافة إجراءات السلامة المهنية، وسمحت اللجنة بدخول الزوار للخديقة، بينما أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قرار بغلق ابواب الحديقة اليوم ، حدادا علي الحارس .

وكان لقي عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما ألتهم أسد بالحديقة رأسه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام اسد بالهجوم علي عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه ، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله الي مستشفي الفيوم العام، ولفظ. أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.