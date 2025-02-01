مدينة أرمنت تنفذ إزالة تعد على أرض زراعية وفك 2 شدة خشبية بالمخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

قاد مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، حملات لإزالة بإزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 متر بأرمنت الوابورات حوض 125 إصلاح زراعي، وكانت الحالة عبارة عن ردم حفر قواعد خرسانية وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم فك 2 شدة خشبية بأرمنت الوابورات بحوض الشروة إصلاح زراعي ونجع دنقل، تمت الحملات تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة وبالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية، ومشرف حماية الأراضي، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وكان قد كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدانا و6 أسهم و3 قراريط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 مترا مربعا، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.