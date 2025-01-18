إزالة حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت على مساحة 350 متر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز، بإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بقريتي الرياينة والديمقراط، بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية، والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

وجاءت تلك الحالات على مساحة 350 متر، حيث كانت عبارة عن إزالة بناء بالطوب الأبيض والأحمر، كما تم فك شدتين خشبيتين بناء بدون ترخيص بقرية الرزيقات، وتمت الحملة تحت إشراف رؤساء قرى المحاميد بحرى والرياينة والرزيقات بحرى ومدير الإدارة الزراعية ومشرفى التنظيم.

فيما كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

وأعلن محافظ الأقصر، في بيان صحفى، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



إزالة حالات تعدى على أرض زراعية بأرمنت