محافظ الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية غدا الأحد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنّه يتم تلقّي طلبات التظلمات بإدارة شئوون الطلبة بمقر مديرية التربية والتعليم (القديمة)، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لإنهاء إجراءات تقديم التظلم، يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 93,3%، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كان محافظ الوادى الجديد قد اعتمد الخميس الماضى نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، بنسبة نجاح 93.9% .

وقال سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أنه تقدم للامتحانات 5150 طالبا وطالبة حصر منهم 5137، وتغيب عن أداء الامتحان 13 طالبا وطالبة، وحصل 30 طالبا على الدرجة النهائية 140، بينما حصل على درجات 139.5 عدد 110 طلاب، و139 درجة عدد 19 طالبا، و138.5 درجة عدد 70 طالبا وطالبة، و138-130 درجة عدد 1139 طالبا وطالبة.