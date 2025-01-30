محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد "لجنتى الدفاع" بمجلسى النواب والشيوخ لعرض جهود التنمية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، رؤساء ووكلاء وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، في لقاءٍ موسع لعرض (حصاد التنمية بالوادي الجديد)، وذلك بقاعة المُشير محمد حسين طنطاوي بالمحافظة، بحضور اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية والأمنية، ورجال الدين، وطلاب جامعات العريش وبني سويف والوادي الجديد.

وفي كلمته رحّب المحافظ بأعضاء الوفد، مُعربًا عن تقديره للدور المنوط بلجنتي الدفاع والأمن القومي، واستعرض الزملوط أبرز المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض المحافظة، مثمنًا حرص القيادة السياسية وجهودها لتنمية المناطق الحدودية، ومؤكدًا أن اللقاء الرئاسي بأبناء المحافظة في يناير 2019 كان مبعث التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.

كما عرض لتجربة (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية لتطوير المناطق العشوائية.

من جانبهم أعرب رؤساء اللجان عن بالغ تقديرهم لحسن الاستضافة، مُشيدين بالطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها المحافظة في كافّة القطاعات، مثمنين الجهود المخلصة في تطوير المحافظة، ومتمنين مزيدًا من الازدهار والتقدم للمحافظة الواعدة واستكمال مسيرة البناء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واختتم اللقاء بتبادل الدروع تقديرًا لجهود التعاون.