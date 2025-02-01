محافظ المنوفية يوجه بإجراء عملية رباط صليبى لشاب بسبب ظروفه الصحية والمادية

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان فورا بمستشفي شبين الكوم للجراحات المتخصصة لمريض يبلغ من العمر 20 عام يعاني من اصابة شديدة بالركبه اليمنى أدت إلى قطع كلى بالرباط الصليبي الأمامي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم ، وتأكيدا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن مكتبه مفتوح دائما أمام مواطني المنوفية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.

وعلى الفور أوضح الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفي، أنه تم تجهيز المريض طبيا عن طريق الفحوصات المعمليه والتصويرية، وتم دخوله العمليات لعمل إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي عن طريق المنظار باستخدام رقعة وترية من العضلة الخلفية بنفس الطرف، وتم تثبيت الرقعه باستخدام زرار توافقي محمل بخيوط عالية الجهد للتعليق على جدار عظمة الفخذ الأيمن وكذلك مسمار تداخلى ذاتي الذوبان للتثبيت من خلال نفق عظمي بأعلى عظمة الساق اليمنى، وتم إجراء العملية بنجاح والمريض خرج للقسم الداخلي حتي يتماثل للشفاء، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

وأضاف أن طاقم طبي علي أعلي مستوي قام بإجراء العملية تحت إشراف الدكتور وليد دنيا استشاري جراحة العظام والدكتور أحمد النشار استشاري جراحة العظام ، والدكتوره عزة أبو الخير أخصائي التخدير، مثمنا الدور الفعال للأطقم الطبية والفرق المعاونة ما ساهم في نجاح التدخل الجراحي .

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة ومد يد العون ودعم القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.