محافظ الأقصر يستجيب لطلبات أهلى قرية العبابدة برصف عدة طرق فى القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن بدء أعمال الرصف بالطريق المؤدي لقرية العبابدة، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة رصف الطريق المؤدى إلي قرية العبابدة، وذلك بعد زيارته للقرية خلال الشهر الماضي، واستماعه لطلبات وشكاوى الأهالي، وكان منها رصف الطريق المذكور وذلك تخفيفا من معاناتهم وتسهيلا لتنقلاتهم .

وأكد رئيس مدينة القرنة، على فرحة أهالى قرية العبابدة ببدء أعمال رصف الطريق، مشيدين بسرعة استجابة محافظ الأقصر لمطلبهم، حيث إنه فى إطار الإهتمام بتوسعة الشوارع وتمهيدها استعداداً لرصفها تباعاً، فقد قامت الوحدة المحلية لقرية الأقالتة بتمهيد وتوسعة الطريق الذي يصل بين حاجر الأقالته ونجع عليو، وذلك تيسيراً على المواطنين.

ومن جانبها، أضافت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه تم توريد طبقة أساس وتركيب بلدورات بطريق وادي الملكات السياحى، وكذلك تم توريد طبقة أساس بمدخل قرية القبلي قامولا، كما أنه جاري توريد طبقة أساس بالطريق المؤدي إلى فندق المديرة بحاجر الضبعية، وستنفذ أعمال الرصف من قبل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

فيما التقى محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وفداً من شباب قرية المريس برئاسة محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعرض مطالبهم، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.

واستهل الوفد اللقاء، بعرض المطالب التى تلخصت فى إدخال بعض المرافق كالصرف الصحى والغاز الطبيعى وتمهيد الطريق المؤدي إلى مدخل القرية، حيث أوضح محافظ الأقصر أن رصف الطريق سيتم عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق.

كما أجرى محافظ الأقصر، اتصالا هاتفيا بمصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة وحثه على تكثيف الاهتمام بنظافة مدخل القرية وتمهيد الطريق.