لو ابنك عنده صدفية.. أفضل نظام غذائى لتخفيف الأعراض ومنع المضاعفات

كتبت: دانه الحديدى

الصدفية هو التهاب جلدي مزمن يتسبب في ظهور بقع منتشرة على الجلد، وقد يصاب الأطفال بهذا المرض، وهو ما يستلزم اتباع نظام غذائي صحى يساهم في التخفيف من أعراضه.ووفقا لموقع "”Healthline فإن اتباع نظام غذائي مناسب للأطفال من مرضى الصدفية، يساهم بشكل كبير في الحد من أعراض الالتهابات المصاحبة له، كذلك الحد من الإصابة بأمراض أخرى مثل السكر والارتفاع ضغط الدم والقلب.

السمنة ودورها في تفاقم مرض الصدفية



وتعد السمنة من أكبر أساب ظهور الصدفية لدى الأطفال، بجانب ارتباطها بأعراض الصدفية الأكثر شدة، كما أن الأشخاص المصابون بالصدفية والسمنة معا يعانون من زيادة خطر الإصابة بمرض السكر، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وينصح التقرير بضرورة وضع نظام غذائي لإنقاص الوزن للأطفال المصابون بالسمنة، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبى.

أطعمة يجب تجنبها للأطفال مرضى الصدفية



- الوجبات السريعة والأطعمة المقلية

- اللحوم المصنعة والتي تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة

- المشروبات الغازية

- السكريات

- الجلوتين المتواجد بالمخبوزات وذلك في حالة إصابة الطفل بحساسية "الجلوتين"

النظام الغذائي المناسب للأطفال المصابين بالصدفية



ويوجد عدد من الأطعمة التي ينصح بتناولها للأطفال المرضى، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، والتي تساهم في الحد من أعراض الصدفية، وهى

-الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مما يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم.

- البقوليات والحبوب الكاملة

- المكسرات والبذور

- البروتين الخالي من الدهون

- الإكثار من الأطعمة النباتية والمأكولات البحرية

- الاعتدال في تناول اللحوم البيضاء والبيض ومنتجات الألبان

- تناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء

- الاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون

- الأسماك الغنية بالأوميجا 3 مثل التونة

بجانب إتباع النظام الغذائي المناسب، ينصح التقرير بزيادة النشاط البدني للأطفال على مدار اليوم.