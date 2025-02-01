كيف تحمى نفسك من الفيروس المخلوي؟.. الوقاية وطرق العلاج

قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شائع يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.
1- تتمثل طرق العدوى فى النقاط التالية:
• ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال.
• يمكن أن ينتشر عبر الأسطح الملوثة أو عند ملامسة شخص مصاب.
• ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة والمزدحمة مثل الحضانات والمدارس.
2- تشمل الأعراض:
• أعراض خفيفة تشبه البرد: سيلان الأنف، العطس، السعال، التهاب الحلق، وارتفاع بسيط في الحرارة.
• أعراض شديدة (خاصة عند الرضع وكبار السن): صعوبة في التنفس، صفير بالصدر، فقدان الشهية، والخمول.
• قد يتطور إلى التهاب رئوي أو التهاب القصيبات الهوائية عند الأطفال الصغار.
3- الفئات الأكثر عرضة للخطر
• الرضع أقل من 6 أشهر.
• كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (مثل مرضى القلب والجهاز التنفسي).
• أصحاب المناعة الضعيفة (مثل مرضى السرطان أو الذين يتلقون علاجًا مثبطًا للمناعة).
4. طرق الوقاية:
• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
• تجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة أو ملامستهم دون غسل اليدين.
• استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.
• تنظيف وتعقيم الأسطح بانتظام.
• تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، خاصة في موسم انتشار الفيروس (الخريف والشتاء).
5.طريقة العلاج:
لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يتم التعامل مع الأعراض مثل:
• إعطاء خافضات للحرارة مثل الباراسيتامول.
• استخدام مرطبات الجو أو جلسات البخار للمساعدة في التنفس.
• في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى الأكسجين أو دخول المستشفى.
• يوجد لقاح وقائي لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل حديثي الولادة في بعض الدول.