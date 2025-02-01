كل ما تريد معرفته عن الدولفين "القاتل الكاذب" المحنط داخل معهد علوم البحار بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يوجد داخل معهد علوم البحار بمدينة الغردقة عدة حيوانات بحرية تم تحنيطها بعد وجودها نافقة على الشواطئ المختلفة، من بينها كائن بحري ضخم محنط، وهو الدولفين القاتل الكاذب ويبلغ طوله أكثر من 5 أمتار، تم تحنيطه بمعرفة فنيين التحنيط بمعهد علوم البحار بالغردقة.

دولفين القاتل الكاذب تم تحنيطه منذ فترة طويلة أقل من عام واسمه العلمي "killer false whale"، ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار.

وتبين أن تلك النوع من الكائنات البحرية نادر الظهور أول ظهور له بمياه البحر الأحمر، حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985، ويشبه الدولفين القاتل الكاذب الحوت القاتل، لكنه ليس حوتا وإنما دولفين يصل طوله فى أغلب الأحيان إلى 5 أمتار وهو مسالم.

ويعد أكبر الكائنات البحرية المحنطة بمعهد علوم البحار، وهناك قرش يصل طوله 3 أمتار وسلحفاة النعامة داخل المتحف وهي من السلاحف المنقرضة ويصل عمرها 200 عام، وتم تحنيطها ووضعها بالمتحف منذ أكثر من 70 عاما.



الدولفين القاتل الكاذب



القاتل الكاذب



طوله ٥ امتار