اليوم السابع
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قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج"

السبت، 01 فبراير 2025 11:53 ص
قصر العينى يوافق على إنشاء عيادة Stoma Care لدعم مرضى تعديل مسار "الإخراج" مستشفيات قصر العينى
محمد صبحى

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وافق مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى برسائة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب،على المقترح المقدم بشأن إنشاء عيادة Stoma Care، التي تهدف إلى تقديم دعم شامل للمرضى الذين يعانون من الحاجة إلى فتحات إخراج دائمة أو مؤقتة.

وأوضح قصر العينى، أن من المقرر أن تستقبل العيادة المرضى يوم الأحد من كل أسبوع  الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 مساءً في مبنى العيادات الخارجية.

وأشار قصر العينى، إلى أن العيادة تضم فرق طبية كاملة من أطباء نفسيه وجهاز هضمى وكذلك التمريض بهدف تعريف الحالات بكيفية التعامل مع أكياس "الإخراج".







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