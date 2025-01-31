مجلس إدارة قصر العينى يناقش زيادة أجور الأطباء والطواقم المناوبة وزيادة البدل

محمد صبحى

عُقد اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور نخبة من القيادات الطبية والإدارية، وذلك بهدف مناقشة مستجدات المستشفيات، تقييم الأداء، واستعراض الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى بحث آفاق التطوير والتحديات الراهنة.

وأصدر الدكتور حسام صلاح عددا من من القرارات الهامة ومنها تفعيل عدد من الفرق الطبية المتخصصة التي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفيات، ومنها تشكيل فريق عمل Pulmonary Embolism Response Team (PERT) بالتعاون بين قسم القلب والرعاية المركزة، وقسم جراحة الصدر، وقسم الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي قد يتطلب التدخل منها في حالات الطوارئ.

إنشاء عيادة Stoma Care بالتعاون مع شركات متخصصة لتدريب المرضي على التعامل مع فتحات البراز المختلفة، وتوفير إمدادات بفلانشات للمرضى،وذلك تحت إشراف قسم الجراحة.

موافقة مجلس إدارة المستشفيات على تشكيل فريق متخصص في الإنعاش القلبي الرئوي Code Blue Team، بحيث يتكون الفريق من ممثلين عن أقسام أمراض القلب، الأوعية الدموية، طب الجراحات الحرجة، طب الطوارئ، والتغذية، إضافة إلى مشاركة قسم الباطنة لضمان استجابة سريعة وفعّالة لحالات الطوارئ القلبية. كما تم تكليف الدكتورة مروة مشعل برئاسة لجنة لإنشاء الفريق المتخصص، مع تشكيل لجان فرعية لإنجاز الإجراءات الفنية والإدارية خلال شهر.

وناقش الاجتماع مقترحات زيادة أجور الأطباء والطواقم المناوبة، وزيادة بدل العاملين في إدارة التموين الطبي والصيدليات. كما تطرّق إلى مراجعة وزيادة قيمة أجور بعض الوظائف المتعاقدة بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.

افتتح الدكتور حسام صلاح الجلسة بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره العميق لأعضاء المجلس، مشيدًا بالتزامهم وجهودهم المستمرة في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية داخل المستشفيات الجامعية. كما أكد أن مستشفيات جامعة القاهرة ليست مجرد منشآت طبية، بل هي كيان علمي وبحثي رائد يحمل على عاتقه مسؤولية تقديم رعاية صحية متقدمة وتعليم طبي متميز، في ظل رؤية الدولة 2030 للقطاع الصحى المصرى والتى تهدف إلى تحقيق الريادة الإقليمية والدولية.

خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقدم الدكتور حسام صلاح بأسمى آيات التهنئة إلى رؤساء الأقسام الجدد الذين تم تعيينهم حديثًا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية دورهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز جودة الرعاية الطبية، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء داخل المستشفيات الجامعية.

كما وجه سيادته شكرًا خاصًا لرؤساء الأقسام الذين انتهت فترة توليهم لمناصبهم، تقديرًا لعطائهم الكبير وإسهاماتهم الفعالة في تعزيز كفاءة العمل داخل المستشفيات، حيث ساهموا خلال فترة قيادتهم في إحداث تطورات ملموسة على مستوى الأداء الطبي والخدمي، انعكست بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وفي هذا السياق، تم تهنئة الدكتور/ محمد عمرو جمال الدين غانم، مدرس جراحة العظام بكلية الطب - جامعة القاهرة (قصر العيني) ومدير مستشفى الأمراض المتوطنة بالهرم (ثابت ثابت)، بتكليفه بأعمال مدير مستشفى المنيل الجامعي بحري ، بجانب عمله وذلك استنادًا إلى خبرته المتميزة في الإدارة الطبية، وقدرته على قيادة المستشفى نحو تحقيق مزيد من التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

كما تقدم الدكتور حسام صلاح بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد سعيد إسماعيل، تقديرًا لجهوده الكبيرة وإدارته المتميزة خلال فترة توليه إدارة المستشفى، والتي شهدت العديد من الإنجازات المهمة على المستويات الطبية والإدارية.

وكذلك تهنئة الدكتور رأفت السيد فرج عبد السلام، مدرس جراحة العظام بكلية الطب - جامعة القاهرة قصر العيني، قائمًا بأعمال نائب مدير مستشفى المنيل الجامعي بحري، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الإدارية وضمان استمرارية تحسين الأداء داخل المستشفى، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وتقديم خدمات طبية.

وفي الختام، أعرب الدكتور حسام صلاح عن ثقته الكاملة في قدرة القيادات الجديدة على تحمل المسؤولية بكل كفاءة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة، والعمل على تحقيق رؤية مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية والإدارية.

فى اطار المستجدات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الزيارة الهامة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة ك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وبمشاركة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و الدكتور حسام صلاح عميد الكلية و رئ مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية و الإدارية ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم حيث تعكس الزيارة التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين من القطاع.

وأضاف انه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات قصر العينى وأنها تعمل على مدار الساعة لضمان توفير الاسعافات الاولية والعلاجات لجميع حالات المصابين و تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة لاستيعاب الحالات الحرجة، وتوفير طواقم طبية متخصصة لضمان تقديم رعاية متكاملة وكذا تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تحسبًا لأي مستجدات.

تم خلال الاجتماع استعراض الانجازات الهامة التى تحققت الشهر الماضى وهي إنجاز طبي يُضاف إلى سجل النجاحات المشرّفة لكلية طب قصر العيني حيث نجح الفريق الطبي المصري بالتعاون مع خبير ياباني عالمي في إجراء جراحتين معقدتين لزراعة الكبد بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن الحالتين كانتا تُعانيان من تليف كبدي مناعي، وهو أحد أكثر الحالات تعقيدًا في مجال زراعة الكبد. وأثنى على احترافية الفريق المصري المُكوّن من سبعة أساتذة، الذين أظهروا مهارات استثنائية لاقت إشادة كبيرة من الخبير الياباني.

والفريق الطبي المُنفذ للعملية الدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ جراحة الكبد، الدكتور محمد سعيد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور هشام أبو عيشة أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور أيمن صلاح الدين حلمي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الدكتورة دينا زكريا أستاذ التخدير، الدكتور عمرو عبد العزيز - أستاذ الأشعة التشخيصية، الدكتورة منى الأمير - أستاذ أمراض الباطنة

كما أشاد الخبير الياباني العالمي بالكفاءة العالية والمهارات المتميزة التي أظهرها الفريق المصري في مواجهة التحديات الجراحية المُعقدة. ويُعد هذا النجاح تأكيدًا على قدرة الأطباء المصريين على تقديم أفضل رعاية صحية متخصصة، مما يُعزز مكانة مصر في مجال الطب والجراحات المتطورة على المستوى الدولي.

كما استعرض الاجتماع، معدلات الإشغال خلال شهر يناير 2025 ومقارنتها بمعدلات الإشغال خلال شهر ديسمبر 2024.

حيث تصدرت نسب الاشغال العامة فى بعض المستشفيات مثل مستشفى الاطفال أبو الريش الياباني بمعدل إشغال بزيادة قدرها 13% عن الشهر السابق، مستشفي الطوارئ والاستقبال بمعدل اشغال بزيادة قدرها 5% عن الشهر السابق، مستشفى المنيل الجامعي بحري بزيادة قدرها 3%عن الشهر السابق، مستشفى المنيل الجامعي قبلي بزيادة قدرها 2%عن الشهر السابق، مركز القصور الكلوي (وحدة الملك فهد) بزيادة قدرها 9% عن الشهر السابق، مستشفى المنيل الجامعي التخصصي بمعدل اشغال بزيادة قدرها 7% عن الشهر السابق، المركز القومي للسموم بمعدل اشغال بزيادة قدرها 7% عن الشهر السابق.

وحيث تصدرت نسب الاشغال خلال شهر يناير فى بعض الاقسام مثل قسم (10) ولادة ورعايتة(النساء والتوليد) 104%, قسم (20)جرحة العظام مستشفي منيل بحرى 99% ، رعاية قسم (3) أمراض صدرية 98%.

• وفي عرض ملف متابعة المبادرة الرئاسية لحالات قوائم الإنتظار

عدد العمليات الجراحية التى تم أجراءها ضمن المبادرة

بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجراءها بمشروع القضاء على قوائم الإنتظار منذ بداية المبادرة حتى يناير 2025 عدد (50429) حالة.

بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إجراءها بمشروع القضاء على قوائم الإنتظار بالمرحلة الثانية لقوائم الانتظار (47629) حالة.

• وضع قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى بالمستشفيات :

بلغ عدد حالات التأمين الصحى ونفقة الدولة عن شهر يناير 2025 (2306) حالة بواقع (1707) حالة نفقة دولة و (599) حالة تأمين صحى.).

وتطرق الاجتماع الي الأصناف الموجودة بالمخازن ومعدل الكفاية الخاص بهذه الأصناف، نوه سيادته بأن المستهدف هو وجود مخزون إستراتيجى بصفة دائمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلي جودة ، و أن هناك مخزون إستراتيجى بالمخازن كافيا يغطي الاحتياجات الحالية.

واستعرض البيان الخاص بالتبرعات الواردة إلى المستشفيات (1 يناير 2025 - 25 يناير 2025):

• تبرعات مخازن المستلزمات:

إجمالي قيمة التبرعات للمخازن 8,801,472.42 جنيه

• تبرعات الأدوية للمستشفيات:

مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي 4,598,770 جنيه

مستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة 2,344,679 جنيه

• تبرعات أجهزة طبية ومعدات:

1. بنك قطر الوطني (QNB):

تبرع بجهاز قياس قوة العدسة المزروعة داخل العين لصالح قسم طب العين وجراحتها بقيمة 1,995,000 جنيه

2. الأستاذة/ هيا فؤاد محمد حاتم:

تبرع بجهاز Ophthalmic Laser لصالح قسم طب العين وجراحتها قيمة: 2,494,017 جنيه

3. شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية:

تبرع بجهاز تعقيم مركزي بالبخار لصالح قسم التعقيم المركزي بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش المنيرة بقيمة

4,100,000 جنيه

4. مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات:

تبرع بالأجهزة الاتية:

عدد (1)Video System Center

عدد (1) K UHD LCD Monitor4

عدد (1) Local Trolley

عدد (1)HF Generator

لصالح وحدة الأمراض المتوطنة بقيمة 4,650,000 جنيه

5. الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد:

تبرع بمنظار Duodenoscope TJF-Q 190V لصالح قسم الأمراض المتوطنة بقيمة: 2,000,000 جنيه

حيث بلغ الإجمالي العام للتبرعات:

• تبرعات المخازن: 8,801,472.42 جنيه

• تبرعات الأدوية 6,943,449 جنيه

• تبرعات الأجهزة والمعدات: 15,239,017 جنيه

• إجمالي قيمة التبرعات: 31,983,938.42 جنيه

كما أكدت الدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية و العلاجية و الطوارئ على الدور المحوري لمستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات صحية متميزة بفضل الدعم المستمر من الشركاء والمتبرعين. كما أشارت إلى أهمية تكاتف الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة الطبية و في اطار ذلك تم الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور يسرى عقل رئيس مجلس قسم الأمراض الصدرية بشأن تفعيل فريق عمل Pulmonary Embolism Response Team (PERT) وذلك بالتعاون مع قسم القلب والرعاية المركزة وقسم جراحة الصدر وقسم الأوعية الدموية وما يستدعيه التدخل من أقسام أخرى.

-فى اطار استراتيجية تهدف إلى تحسين سرعة وكفاءة التدخل الطبي في حالات الانسداد الرئوي الحاد، والتي قد تشكل خطرًا على حياة المرضى.

وسيتم تنفيذ ذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع أقسام القلب، والرعاية المركزة، وجراحة الصدر، والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي قد تستدعيها طبيعة التدخل العلاجي، مما يضمن استجابة طبية متكاملة وفق طبقاً لأحدث البروتوكولات العلاجية.

- فى اطار توفير تدريب متخصص حول كيفية التكيف مع التغيرات الجسدية وتحسين جودة حياة المرضى اليومية و ضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الدعم المتخصص.

تمت الموافقة على المقترح المقدم بشأن إنشاء عيادة Stoma Care، التي تهدف إلى تقديم دعم شامل للمرضى الذين يعانون من الحاجة إلى فتحات إخراج دائمة أو مؤقتة، ستعقد العيادة أسبوعيًا يوم الأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 مساءً في مبنى العيادات الخارجية،

-فى اطار ضمان وصول المرضى إلى العلاجات الأكثر فاعلية وفقًا لأحدث التوصيات الطبية، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل منظومة المجالس الطبية لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

تمت الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد عادل، مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات، بشأن تعميم السياسات والإجراءات المعتمدة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المناعية، خاصة فيما يتعلق باستخدام العقاقير البيولوجية الحديثة.

-فى اطار تعزيز الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية داخل المستشفى. سيتم تشكيل فريق من نخبة من المتخصصين من أقسام أمراض القلب والأوعية الدموية، طب الحالات الحرجة، طب الطوارئ، والتخدير، لضمان توفير رعاية طبية عاجلة وفعالة للمرضى الذين يعانون من السكتات القلبية المفاجئة أو الأزمات القلبية الحادة، وسيرتكز عمل الفريق على تطبيق أحدث الإرشادات الطبية العالمية لضمان رفع معدلات النجاة وتقليل المضاعفات المحتملة، مما يعزز من مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى.

تمت الموافقة على المقترح المقدم من أ.د. هشام صلاح الدين، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، بشأن إنشاء فريق الإنعاش القلبي الرئوي (Code Blue Team).

-فى اطار تحسين كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى الذين يعانون من مشكلات حركية حادة تتطلب تدخلاً جراحيًا دقيقًا، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين فرص التعافي السريع. مع توفير الموارد الطبية والفريق الجراحي المتخصص، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية للمرضى ويدعم توجهات المستشفى في تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة.

تمت الموافقة على المقترح المقدم من. محمد عبد المجيد، مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، بشأن تنفيذ عقد الاتفاق الخاص بتنظيم العمل لحالات استبدال المفاصل وإصلاح كسور الحوض الخاصة بمبادرة قوائم الانتظار داخل قسم 9 جراحة العظام. كما يشمل الاتفاق اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لضمان تنفيذ العمليات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة.

في ختام الاجتماع، أعرب الدكتور حسام صلاح عن تقديره البالغ لكل الجهود المبذولة من قبل الحضور، مؤكدًا أن ما تم عرضه ومناقشته اليوم يعكس مدى التزام مستشفيات جامعة القاهرة بتقديم خدمات طبية وتعليمية على أعلى مستوى. وشدد سيادته على أهمية استمرار العمل بروح الفريق، مع التركيز على تطوير الأداء ومواجهة التحديات بروح الابتكار والإصرار.

كما دعا الجميع إلى البناء على الإنجازات الحالية، ووضع رؤية مستقبلية طموحة تضمن تحقيق أهداف المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، مُثنيًا على كافة المبادرات والتبرعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية ودعم المرضى.