اليوم السابع
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فصيل فلسطينى يحيى الجماهير المصرية المنتفضة ضد مخطط التهجير

السبت، 01 فبراير 2025 01:44 ص
فصيل فلسطينى يحيى الجماهير المصرية المنتفضة ضد مخطط التهجير عودة النازحين الغزاويين إلى شمال القطاع
أحمد جمعة

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تُحيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التحركات الشعبية المصرية الغاضبة التي شهدها معبر رفح أمس الجمعة، حيث تجمعت وفود سياسية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني في حشد جماهيري واسع رفضاً لمخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة، وتأكيداً على تكامل الموقف المصري الرسمي مع الموقف الشعبي الثابت في مواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أن هذه التحركات تُمثّل رسالة قوية بأن الشعب المصري لن يكون شريكاً أو صامتاً أمام أي محاولات لاقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضهم، وهو موقف يُجسد الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض مشاريع التصفية والاقتلاع.

وأكدت الجبهة أن مسئولية التصدي لهذا المخطط الإجرامي الذي أعاد الرئيس الأمريكي ترامب طرحه لا تقع على عاتق الشعب المصري وحده، بل هي معركة الأمة العربية قاطبة، وعلى الجماهير العربية في مختلف الأقطار النزول إلى الشوارع وتصعيد كل أشكال الضغط السياسي والجماهيري لإفشال هذه المؤامرة.

وأشارت إلى أن استمرار العدو الأمريكي-الصهيوني في مخططاته التصفوية يستدعي فتح جبهة مواجهة عربية موحدة تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار إلى خطوات عملية تفرض إرادة الشعوب وتلوح باستخدام أوراق الضغط كسلاح لمنع تمرير مشاريع التهجير القسري.







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