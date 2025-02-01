ضبط 62 ألفا و532 عبوة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص فى زفتى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة، من ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بمركز زفتى، وبداخله كميات كبيرة من الأدوية قدرها 62 ألفا و532 عبوة أدوية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة عليها.

وتم استهداف أحد مخازن الأدوية بمركز زفتي، بالتنسيق مع هيئة الدواء، وتبين ادارته بدون تراخيص، وتم ضبط 62 ألفا و532 عبوة أدوية، وتم التحفظ على تلك الكميات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.