ضبط مخزن بداخله أدوية تابعة لوزارة الصحة غير مصرح بتداولها فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت خلال حملة مكبرة من ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمدينة أسيوط بداخله كميات كبيرة من الأدوية التابعة لوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من حصول مخازن الأدوية علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها حفاظاً على صحة المواطنين، فضلاً عن إحكام السيطرة علي تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت من خلال إدارة الرقابة التجارية حملة مكبرة مشتركة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان، من خلال إدارة التفتيش الصيدلي حيث تم مداهمة عدد من مخازن الأدوية، وتم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بنطاق مدينة أسيوط بداخله كميات كبيرة من الأدوية التابعة لوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بغرض تجميعها وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة وعليه تم ضبط تلك الأدوية والتحفظ عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أبوالنصر، على تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة لإحكام الرقابة على السواق وخاصة سوق الدواء وضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحصول علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".