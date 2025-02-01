صرف معاشات فبراير 2025 من فروع ناصر

كتب مدحت وهبة

بدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك اليوم فى صرف معاشات شهر فبراير 2025، وذلك بعد قرار الوزيرة بفتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم السبت، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى بنك ناصر الاجتماعي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، كما أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى، من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.