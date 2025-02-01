رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: قريبا إعلان شروط مسابقة لتعيين 10 آلاف معلم

كتب لؤى على

كشف الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية فى مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية.

وأوضح عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البداية ستكون بتعيين 10 آلاف معلم، وأنه سيتم عقد لقاءات مع قيادات الأزهر برئاسة الدكتور محمد الضوينى،وكيل الأزهر الشريف والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، لوضع الضوابط والتخصصات العاجلة لسد العجز بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

ويبلغ العجز فى المعاهد الأزهرية ما يقرب من 60% فى المعلمين، مضيفا سيتم وضع شروط المسابقة والإعلان فى أسرع وقت ممكن لاستثمار هذا العدد فى منظومة تطوير التعليم الأزهرى والارتقاء به، لوظيفة معلم أزهرى فى بعض التخصصات كإعلان أول يتبعه إعلانات أخرى فى السنوات المالية القادمة، وسيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الأزهر الشريف، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية فى أقرب وقت.

وثمن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين 40 ألف معلم أزهرى،حيث استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، لبحث عددٍ من القضايا المتعلقة بسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

وخلال اللقاء، أبلغ الدكتور صالح الشيخ، فضيلة الإمام الأكبر، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعيين 40 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية فى مختلف التخصصات العلمية على عدة سنوات مالية، بناءً على الدراسة التى أعدها الجهاز بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية لسد العجز الحالى فى معلمى المعاهد فى مختلف التخصصات العلمية.