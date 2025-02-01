رئيس الموانئ الكينية يزور ميناء الإسكندرية عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة

الإسكندرية - أسماء على بدر

استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة، وفدا رفيع المستوى من الموانئ الكينية، برئاسة وليام روتو الرئيس الإداري لهيئه الموانئ الكينية.

وتأتي هذه الزيارة عقب توقيع المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة الموانئ الكينية أثناء القمة الرئاسية المصرية الكينية المنعقدة مؤخرا.



وقال بيان اليوم إنه تم التباحث أثناء الزيارة على كيفية تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة الموانئ وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الطرفين، وكذا التباحث حول آليات تنفيذ مشاريع مشتركة وإثراء التبادل التجاري وحركة الملاحة بين ميناء الإسكندرية والموانئ الكينية واستغلال موقعهما الجغرافي الاستراتيجي في القارة الإفريقية.

وقد شملت الزيارة جولة ميدانية إلى كل من محطه الركاب ومحطه تحيا مصر متعدة الأغراض وتفقد أرصفة الميناء والهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل باعتباره أحد وسائل النقل متعدد الوسائط المتواجدة بالميناء والرابط مع قلب القارة الأفريقية.