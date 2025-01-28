وفد جزائرى رفيع المستوى يزور الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدا جزائريا رفيع المستوى برئاسة السيد عبد الحق بوخروبه مدير البحرية التجارية بوزارة النقل، وكان في استقبال الوفد اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات واللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمختصين بكلا الجهتين.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالوفد والتاكيد على ترحيب مصر بزيارة الاشقاء الجزائريين وحرص وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تحقيق التعاون الكامل مع الجانب الجزائري في مختلف المجالات .

من جانبه فقد ابدى الجانب الجزائري سعادته الشديده بوصوله إلى ميناء الإسكندرية وتطلعه إلى توسيع آفاق التعاون وفقا لتوجيهات القياده السياسية بالجزائر، وتبادل الخبرات والعمل على إثراء الحركة التجارية والخطوط الملاحية بين البلدين هذا وقد تناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالنقل البحري ومن أبرزها العمليات التشغيلية للسفن وما يرتبط بها من مدد المكوث والسياسات والإجراءات المطبقة في مجال الموانئ الخضراء والبيئة والإجراءات المتخذة في مجال الرقمنة وتأثيرها وارتباطها بالموانئ الذكية، والترابط مع الجهات العاملة بالميناء إلكترونيا، وأثر ذلك على تقليل الإجراءات وسرعة دوران السفن وأيضا مقترح توقيع مذكره التفاهم بين ميناء الإسكندرية وميناء عنابة الجزائري.

واختتم الجانبان اللقاء الذى اشتمل على جولة ميدانية لمرافق ومحطة ميناء الإسكندرية بالتأكيد على الاستعداد المصري الجزائري لتدعيم التعاون في كافة المجالات وخاصة في مجال النقل البحري واللوجستيات.