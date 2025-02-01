دفن أسد الفيوم المفترس بالمدفن الصحى للنفايات

الفيوم رباب الجالي

انتهت حديقة حيوان الفيوم، من الدفن الصحي الآمن لـ"جيفة" الأسد المفترس، بإشراف من مديرية الطب البيطري وجهاز حماية البيئة، بالمدفن الصحي للنفايات بالظهير الصحراوي للفيوم، بعد أن تم تصفية الأسد بعد افتراس حارسة، حيث أصيب بحالة من الهياج، كان بخشي علي العاملين منه.

وكان قد لقي حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعد أن فتك به أحد الأسود بالحديقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض خارس الاسود بحديقة الحيوان لهجوم اسد، ما ادي الي مصرع الحارس، علي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع حارس الاسود، سعيد جابر علي 47 سنة، بسبب هجوم الأسد عليه أثناء تواجده ببيت الاسود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الفيوم أول، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير واف بساعة وأسباب وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.