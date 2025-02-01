جامعة كفر الشيخ تفتتح البرنامج المجمع للمرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل افتتاح برنامج المرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، اليوم السبت في رحاب كلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور أميرة هشام عكاشة المنسق العام للبرنامج.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب جامعة الطفل وأولياء أمورهم.

وفي كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الاومور، وأطفال المستقبل، مؤكداً أن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الأطفال وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي يرعى العقول المبدعة لدعم البحث العلمي ويوفر بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة، موجها الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها الفكرة كما وجه الشكر إلى الدكتور أميره عكاشة منسق البرنامج وفريق العمل بالجامعة.

ومن جانبها أشادت الدكتور أميرة عكاشة منسق البرنامج برعاية واهتمام ودعم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، برنامج جامعة الطفل وكذلك جهود جميع المشاركين في البرنامج، وأضافت أن الهدف من البرنامج هو تعريف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات الكليات والمعاهد بجامعة كفر الشيخ، نظرا لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل، وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكي روح الانتماء لدى الأطفال.