جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مهرجان إبداع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى مهرجان إبداع فى نسخته الثالثة عشر، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعاهد خاصة، فى مجال الدورى الثقافى المعلوماتى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة ابداع 13 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العإلى والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى العدوى منسق عام الآنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق دورى المعلومات الثقافى بالجامعة على فوزه بالمركز الثالث، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلبة المتفوقين النابغين والمبدعين فى شتى المجالات وخاصة الموهوبين منهم، مضيفاً أن مهرجان إبداع أصبح وأحداً من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف الجامعات المصرية، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

وأشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام الجامعة وحرصها على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيمانا بدورهم الكبير فى بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التى ترفع اسم جامعة كفر الشيخ فى مختلف المسابقات والمهرجانات.