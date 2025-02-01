تكنولوجيا الأغذية: الخبز مكون أساسي في وجبات المواطن المصري على مدار اليوم

كتبت أسماء نصار

نفذ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجًا تدريبيا لعدد من طلاب الجامعات تحت عنوان تقنيات تصنيع المخبوزات والحلويات بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فارق بإعداد دورات تدريبية عملية متخصصة لتدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل و تشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر في مجال التصنيع الغذائي .

أوضح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن الخبز ومنتجات المخابز تعتبر مكون أساسي في وجبات المواطن المصري على مدار اليوم و عليه فأنه من الضروري نقل الخبرات و التقنيات الحديثة فى تصنيع الخبز و منتجات المخابز و الحلويات لطلاب الجامعات و شباب الخريجين و العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الدورة الى التعرف على الأهمية الغذائية و الاقتصادية لمنتجات المخابز المختلفة بما في ذلك منتجات المخابز التى تلائم بعض الفئات الحساسة أو الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرضى الفينيل كيتونوريا والتى يتم تصنيعها بمواصفات خاصة.

كما ألقت الدورة الضوء على القيمة الغذائية والنواحي التكنولوجية والاقتصادية لأنواع الحبوب البديلة من الإنتاج المحلى التي يمكن استخدامها فى انتاج منتجات المخابز المختلفة بالخلط بنسب مختلفة مع دقيق القمح والأمر الذي يؤدى بدوره الى تقليل فاتورة الاستيراد من القمح و التعرف على الأهمية التكنولوجية لتقدير الخواص الريولوجية لدقيق القمح ودقيق الحبوب البديلة.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف أيضا إلى إكساب الطلاب المهارات التصنيعية اللازمة لتصنيع المخبوزات والحلويات المختلفة بطريقة صحية وأمنه بتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والإلمام بالمكونات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات وطرق اختيار الخامات ومدى الحكم على جودتها وكذلك تطبيق عملي على التصنيع بخطواته المختلفة عجن – تشكيل – تخمير – تسوية – حفظ المنتج.

كما يهدف البرنامج التدريبي الى رفع الوعي التغذوى للطلاب بالقيمة الغذائية والصحية لهذه المنتجات وخاصة الناتجة من مخلوط الدقيق للحبوب المختلفة والتعرف على الأهمية الصحية والتغذوية للألياف الغذائية ودورها في التغذية وعلاج العديد من الأمراض، كما يهدف الي إكساب الطلاب خبرة في انتاج منتجات مخابز لمرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد والتعرف على العوامل المؤثرة على استخدام دقيق الحبوب المختلفة فى انتاج منتجات المخابز من الناحية التكنولوجية والقيمة الغذائية.

ومن أهم المنتجات التي تم تصنيعها فينو - كيزر - مينين بالعجوه - بقسماط - فطائر عاديه بالعجوة ومضفره - باتون ساليه - كب كيك بشكولاته شبس – تورتات - فطير مشلتت - باتيه بالجبن -سويسرول - كرواسون.