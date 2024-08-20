بحوث الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا لعدد من المهندسين بمصانع الأغذية

كتبت أسماء نصار

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لـ وزارة الزراعة برنامج تدريبى بعنوان " المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات الأيزو 27001 لعام 2022" لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية وشباب الخريجين و طلاب الجامعات المصرية، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للمعهد فى مجال التصنيع الغذائى على نظم إدارة الجودة و سلامة الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا و كذلك تدريب شباب الخريجين و طلاب الجامعات لإعداد كوادر متميزة .

أشار عرفات الى أن المعيار الدولي ISO 27001:2022 يعتبر من أهم المعايير الدولية لإدارة أمن المعلومات، حيث يحدد إطارًا شاملاً لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال. يساعد هذا المعيار شركات التصنيع الغذائي في حماية المعلومات الحساسة المتعلقة بوصفات الإنتاج، وسلاسل التوريد، والعمليات التصنيعية، مما يحمي المصانع من السرقة أو التسريب غير المصرح به و كذلك حماية المعلومات المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى حماية البيانات التجارية والبيانات الشخصية. من خلال تطبيق إدارة فعالة لأمن المعلومات، يمكن للمصانع تقليل تأثير الحوادث الأمنية (مثل الهجمات السيبرانية) وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية دون انقطاع ، كما يساعد المعيار مصانع الأغذية في الامتثال للتشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيانات، خاصةً في الأسواق التي تتطلب مستوى عالٍ من الحماية المعلوماتية و أيضا يساهم الالتزام بمعيار ISO 27001:2022 في تعزيز الثقة بين المصنع والشركاء التجاريين والعملاء، حيث يُظهر التزامًا قوياً بأمن المعلومات.

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب الى أنه يمكن للمصانع تقليل احتمالية حدوث حوادث تؤثر على سمعة المصنع أو جودة منتجاته من خلال تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات ووضع الضوابط اللازمة، كما يشجع تطبيق المعيار على المراجعة والتحديث الدوري للضوابط والسياسات الأمنية، مما يساعد على تحسين أنظمة إدارة المعلومات في المصنع باستمرار.

ويهدف البرنامج التدريبى للمعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات الى فهم المبادئ الأساسية لإدارة أمن المعلومات وفقًا لمعيار ISO 27001:2022 واكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق الضوابط والإجراءات الأمنية المطلوبة، وكيفية إجراء تقييم للمخاطر الأمنية وتحليلها وأيضا كيفية إعداد وتنفيذ نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) فضلا عن تعليم المتدربين كيفية التحضير لعملية التدقيق الداخلي والخارجي لشهادة ISO 27001:2022 و توثيق السياسات والإجراءات ونماذج التسجيل.

