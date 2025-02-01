تفاصيل ومواعيد عيادات مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بالمنصورة

الدقهلية – سارة الباز

تضم جامعة المنصورة، ضمن وحداتها ومراكزها الصحية المختلفة عيادات خارجية متخصصة تابعة لمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، التي تقدم خدماتها للمرضى ليس فقط على مستوى محافظة الدقهلية، وإنما على مستوى المحافظات المجاورة لها أيضا؛ لذا نقدم هنا عبر سطور اليوم السابع المقبلة تفاصيل ومواعيد وإجراءات الحجز والدخول.

4 عيادات تابعة لمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية

تتكون العيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية من 4 عيادات، وتم تجهيز استراحة مكيفة للمرضى المترددين على العيادات ومزودة بالمقاعد والإضاءة والتهوية اللازمة لتحسين خدمة المرضى، وتوصيل أجهزة الكمبيوتر بالعيادات وربطها بقسم الكمبيوتر لتسجيل المرضى المترددين، وربط العيادات بالأقسام الداخلية بالمركز وكذلك إدارة المركز من خلال شبكة الإنترنت، وتعديل لائحة العلاج على نفقة الدولة للتسهيل على المرضى، بالإضافة إلى تركيب نداء آلي للتسهيل على المرضى وتقليل مدة الانتظار.





أنشطة العيادات الخارجية

تقدم العيادات الخارجية إجراء الكشف والمتابعة لحالات مرضى القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وصرف العلاج للمرضى المترددين على العيادات الخارجية ، وإجراء التحاليل اللازمة للمرضى المترددين ، وإنهاء جميع الإجراءات العلاجية الخاصة بالمرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة: "تقارير ، لجنة ثلاثية ، صرف علاج".





مواعيد العيادات الخارجية

تتاح خدمات عيادات الصدر والقلب بالمركز على مدار يومي: السبت، والإثنين، بينما عيادة جراحة الأوعية الدموية في يومي: الأحد، والثلاثاء من كل أسبوع.

إجراءات حجز ودخول العيادات الخارجية بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية

تبدأ الإجراءات بقطع التذكرة والتوجه للعيادات للكشف، حيث يبدأ العمل بالعيادات بدءا من الساعة 8 صباحا، ويستمر حتى انتهاء جميع الحالات، وتعتبر التذكرة إيصال يدل على دفع قيمة الكشف ولا يكتب عليه في شباك التذاكر غير الاسم وتخصص العيادة بشرط وجود بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال، يعطي للمريض النسخة الصفراء من التذكرة ليتوجه بها إلى الاستراحة الكبرى للمرضى بساحة العيادات وذلك لتلاشي الزحام داخل العيادات، ويتم توجيه المرضى للعيادات المختلفة بحسب سعة وطلب كل عيادة وعلى مراحل بالتذكرة البيضاء المختومة بختم استراحة المرضى ولا يلتفت لأي تذكرة غير مختومة.





إجراءات الكشف على المريض داخل كل عيادة

تصل كل دفعة من المرضى إلى الاستراحة الداخلية للعيادة بحيث لا تزيد كل دفعة عن عشرة مرضى في انتظار الكشف، ويقوم سكرتير العيادة بتسجيل البيانات الشخصية لكل مريض واعطاؤه رقم حسب الترتيب بخط واضح على التذكرة، والمريض الذي تم تسجيله على نظام ابن سينا يبدأ في الدخول لحجرة الكشف حيث يتم الكشف عليه وكتابة التشخيص والفحوصات والأدوية المطلوبة على نظام ابن سينا، وفي حالة دخول المريض في الأقسام الداخلية لابد من تسجيل التشخيص النهائي وشيت المريض بواسطة الطبيب حتي يتسني له إجراء الدخول.



الفحوصات المعملية والإشاعات

يتم تسجيل الفحوصات المعملية والأشعات بواسطة الطبيب على النظام وبدون التسجيل لا يتم إجراء هذه الفحوصات، ويتم توجيه المريض لدفع قيمة الفحوصات في الخزينة الخاصة بالتحاليل أو الخاصة بالأشعات بواسطة الحكيمة أو السكرتارية الطبية الموجودة بالعيادة، بعد التسميح بالخزينة يتوجه المريض إلى حجرة أخذ العينات أو إلى مركز الأشعة لعمل الفحص المطلوب، ويقوم الطبيب بتحديد ميعاد لمناظرة الفحوصات في هذه الخانة.



وفي حالة الدخول إلى الأقسام الداخلية أو وصف أدوية يقوم الطبيب بكتابة الأدوية على النظام لتصرف من الصيدلية المجانية أو صيدلية العلاج بأجر بحسب الخطوات التالية:



1- يقوم السكرتير الطبي بتصنيف المريض من واقع البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد إلى مريض تأمين صحي أو مريض نفقة دولة أو مريض مجاني على حسب السن والمهنة والحالة المرضية وعلى هذا الأساس يتم توجيه المريض.



2- يتم عمل الدخول بواسطة سكرتير العيادة بشرط وجود صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من شهادة الميلاد في حالة الأطفال وتذكرة بتاريخ نفس يوم الدخول مكتوب عليها التشخيص ومكتوب عليها الدخول وموقعة ومختومة بختم الطبيب المسئول عن الدخول.



3- يتم الدخول إلكترونيا عن طريق نظام ابن سينا وتسليم برنت أوت الدخول مع صورة الرقم القومي مع تذكرة العيادة السابق ذكرها ولا يعتد بالدخول في حالة عدم استيفاء الأوراق السابقة.





كيف يمكن المتابعة؟

يقوم الطبيب بتحديد ميعاد المتابعة في هذه الخانة (ملحوظة)، وفى حالة نفاذ عدد التذاكر أو حضور المريض بعد وقت عمل العيادات الخارجية الصباحية يستطيع المريض قطع تذكرة عيادة خارجية مسائية، ويقوم الطبيب بالتوقيع بجوار أي ميعاد.