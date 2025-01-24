مصطفى مدبولى عن تطبيق يعالج مشكلات النطق بـ GEN Z: فكرة جميلة تخدم فئة كبيرة

كتب أحمد عبد الرحمن

استعرض فريق "Lothgha App"، من جامعة المنصورة فكرة مشروعه، ببرنامج "GEN Z"، ضمن حلقات "الطريق إلى النهائي"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال أحد أعضاء الفريق، إن التطبيق يعالج مشكلات النطق، عبر الذكاء الاصطناعى، واستطاع مساعدة أكثر من 58 ألف شخص في 84 دولة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالفكرة، قائلا: "فكرة جميلة تخدم فئات ليست بالقليلة في المجتمع"، متمنيا مزيد من التوفيق للفريق.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامى أحمد فايق عبر قناة "DMC"، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك فى المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و 50 مليونًا من صندوق تحيا مصر، ويشارك فى لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبى والمهندس هانى عازر والدكتور سامح سعد.