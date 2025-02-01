تفاصيل مصرع عم سعيد ضحية الأسد فى حديقة حيوان الفيوم.. التهم رأسه (صور)

الفيوم رباب الجالي

ينشر اليوم السابع تفاصيل مصرع سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة، عامل، التهم الأسد أجزاء من رأسه بحديقة حيوان الفيوم مساء الجمعة، مما تسبب فى وفاته أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى الفيوم العام.

مصرع حارس فى حديقة حيوان الفيوم

كان لقى عامل بحديقة حيوان الفيوم مصرعه بعدما ألتهم أسد بالحديقة رأسه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

القضاء على الأسد ملتهم رأس حارسه بحديقة الحيوان بالفيوم



وقامت الأجهزة بمحافظة الفيوم بالقضاء على الأسد الذي التهم رأس عامل بالفيوم، بعدما لقى عامل ب حديقة حيوان الفيوم مصرعه، بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم والتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود سعيد جابر على محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة فى رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مصدر طبى بالفيوم: حاولنا لأكثر من ساعة إنقاذ حياة عامل حديقة الحيوان



وأكد مصدر طبي بمستشفى الفيوم العام أن العامل الذي لقي مصرعه ب حديقة حيوان الفيوم بعدما التهم الأسد أجزاء من رأسه حاول الأطباء بقسم الاستقبال و الطوارئ إنقاذه لوقت استغرق أكثر من ساعة في محاولات لانعاشه وفشلت كل المحاولات ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام .



الأسد



عم سعيد أمام بيت الأسد



عم سعيد ضحية الأسد (2)



عم سعيد ضحية الأسد