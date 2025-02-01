تعرف على خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل فى الجيزة للترم الأول

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، وذلك بعد إعلان النتائج.

ويمكن لأولياء الأمور، التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل، بعد فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلمات، باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائى فى الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسى الثانى 8 فبراير 2025.