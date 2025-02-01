ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا حُكم بعزله مرتين.. هل يتكرر الأمر من جديد؟

كتب عبد الوهاب الجندى

تشهد الساحة السياسية الأمريكية العديد من الانقسامات العميقة، كما انتشرت ردود الفعل الرافضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأولى من ولايته الثانية، وعلى إثر ذلك جمعت عريضة تطالب بعزل ترامب، أكثر من 100 ألف توقيع بعد أيام قليلة من بدء ولايته الثانية، وفق ما أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

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وخلال فترة حكم ترامب الأولى، التي بدأت في يناير 2017، وحتى يناير 2021، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار اتهام الرئيس، دونالد ترامب، بـ"تحريض" أنصاره في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - وبهذا، أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل مرتين أو يتهمه البرلمان (الكونجرس) بارتكاب جرائم، فهل يعزل الرئيس الأمريكي مرة جديدة من منصبه؟

تعتبر اتهامات العزل سياسية وليست جنائية. ولقد اتهم الكونجرس الرئيس بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول بخطابه في 6 يناير أمام تجمع حاشد لأنصاره خارج البيت الأبيض.

ووفق "نيوزويك"، أطلقت منظمة "حرية التعبير للناس" غير الربحية، العريضة الحالية التي تطالب بمساءلة وعزل ترامب، في اليوم الذي عاد فيه الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض.

وتدعو العريضة الكونجرس إلى إطلاق تحقيق عزل في الانتهاكات المزعومة لبنود العائدات التي تحظر على الرئيس الاستفادة من الولايات المتحدة أو الدول الفردية أو الحكومات الأجنبية، وسلوكه "غير القانوني" في أثناء حملته الانتخابية، وعفوه عن أولئك الذين شاركوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وأضافت الحملة ما قالت إنها أسباب جديدة للتحقيق في المساءلة بناء على إجراءات أخرى اتخذها ترامب منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة. كما تزعم أنه طرد بشكل غير قانوني المفتشين العامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية ومجلس العلاقات العمالية الوطنية ويسيء استخدام سلطته "للسعي للانتقام من الأعداء المفترضين".

كما جاء في العريضة أن منظمة "حرية التعبير للناس" تدعو الكونجرس إلى إطلاق تحقيق فوري في المساءلة، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل ترامب عن الجرائم التي حدثت بالفعل والتي ستستمر في الأيام المقبلة، مضيفة: "يجب على الكونجرس أيضًا أن يكون مستعدًا لتوسيع نطاق تحقيقه إذا اتخذ ترامب أيًا من الإجراءات الأخرى التي تستوجب المساءلة والتي هدد بتنفيذها".

ونقلت "نيوزويك" تصريح ألكسندرا فلوريس- كويلتي، مديرة حملة "حرية التعبير للناس"، في بيان: "إن الدعم الساحق للمساءلة يظهر أن الجمهور الأمريكي غير مستعد لقبول الملك ترامب.. نحن بحاجة إلى قادة جريئين في الكونجرس على استعداد للوقوف ومحاسبة ترامب على إساءة استخدامه للسلطة وبدء تحقيق في عزله".

كما نقلت المجلة عن جون بونيفاز، المؤسس المشارك ورئيس المنظمة أن " ترامب يواصل اتخاذ إجراءات غير قانونية وغير دستورية.. لقد تولى منصبه منذ أقل من أسبوعين، ولا تزال الجرائم التي تستوجب المساءلة تتراكم.. يتعين علينا أن نطالب بالمساءلة عندما يسيء الرئيس استخدام سلطته".

ولفتت المجلة إلى أنه في حين أشاد الجمهوريون إلى حد كبير بأفعال ترامب ودافعوا عنها منذ عودته إلى منصبه، قال البعض إنهم لا يدعمون العفو عن المتهمين في 6 يناير الذين أدينوا بارتكاب جرائم عنيفة.

ولم ترجِّح " نيوزويك" أن تنجح جهود عزل ترامب للمرة الثالثة في ظل احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لكنها ألمحت إلى أن الديمقراطيين قد يسعون إلى عزل ترامب مرة أخرى إذا تمكنوا من قلب مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

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