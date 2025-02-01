تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه حرقا بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة شابا لجلسة 5 فبراير المقبل، للمرافعة؛ لاتهامه بقتل شقيقه حرقا إثر خلافات بينهما بمركز كفر صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 12360 لسنة 2024 جنايات كفر صقر، المقفيدة برقم 3657 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "الطاهر ال أ م ج" 33 عاما، عامل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "محمد" إثر خلافات سابقة بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (وعاء يحوي مادة بترولية) وما أن ظفر به حتى سكب تلك المادة عليه وأضرم فيه النيران بواسطة قداحة قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به افصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.