إحالة أوراق نجار للمفتى بتهمة قتل مسنة وسرقة مصوغاتها وأموالها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق نجار لفضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل سيدة مسنة وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي بمركز ديرب نجم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور وهاني الخواجة ومحمود غنيم، وأمانة سر نبيل شكري وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 32172 لسنة 2024 جنايات ديرب نجم، المقيدة برقم 5853 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "شادي و م ع" 30 عاما، نجار، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليها "زكية إبراهيم" 63 عاما، ربة منزل، وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي بمركز ديرب نجم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، وفاجأها حال شعوره بقدومها بأن أجهز عليها وأطبق يديه على عنقها قاصدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، وسرق مشغولات ذهبية و34 ألف جنيه مملوكين للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.