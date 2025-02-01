بهجة وسعادة بين السائحين فى رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا تزال أجواء البهجة في الموسم السياحى الشتوى تسيطر على قلوب سياح العالم القادمين من مختلف دول أوروبا والأمريكتين وآسيا للإستمتاع بدفء الشمس في مدينة الأقصر، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر أروع الرحلات السياحية المغامرة الأبرز للتحليق في سماء البر الغربى والاستمتاع بسحر المشاهد البديعة من السماء للجبال والزراعات الخضراء.

وحلقت على مدار اليوم السبت وأمس الجمعة، أكثر من 85 رحلة بالون طائر أقلت على متنها ما يزيد عن 2000 سائح من حول العالم، حيث تخرج رحلات البالون من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة لتحلق بسياح العالم فى الرحلات للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، حيث تعتبر أهم الرحلات التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث إن محافظة الأقصر تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، ولدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتي يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

وتضم محافظة الأقصر حالياً عدد من شركات البالون التي تعمل في خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب، فتستعد يومياً الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.



السياح خلال التوجه للبالونات قبل التحليق فى السماء



بهجة سائحة خلال المشاركة فى رحلات البالون الطائر



بهجة سائحة صينية خلال التواجد فى أرض مطار البالون



توافد السياح بأرض مطار البالون قبل تحليق الرحلات



صور تذكارية للسائحين على متن رحلات البالون الطائر



فرحة طفلة أجنبية خلال المشاركة فى رحلات البالون الطائر