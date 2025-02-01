المستشار الليبي الهادي بو حمزة: الأساطير الأدبية والروايات جعلت القانون أكثر حكمة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أبدي المستشار الليبي الهادي بو حمرة أستاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، سعادته من المشاركة في فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول لكتاب فن المرافعة..

وأكد المستشار الهادي بو حمرة، خلال كلمته في الندوة، أن القانون له علاقة بينية مع عدة مجالات علم النفس والاجتماع والتشريع والاقتصاد، ولكن هناك علاقة بين الأدب والقانون، وتؤهل قانونيًا ماهرًا مطلعًا على الأعمال الأدبية مما يسهل له من تجديد الأسلوب واللغة، ويظهر ذلك خلال محاضر ومحاضر والبلاغة الموجودة بهذه المحاضر، موضحًا أن الأهمية تظهر من قراءة سير العظماء كعلي ابن ألي طالب والإمام الشافعي، وفي التاريخ الحديث كتوفيق الحكيم.

وأضاف أن ما يحدث اليوم له وجه آخر لعلاقة الأدب والقانون، الأعمال الأدبية تعتبر مرجع مهما لأعضاء النيابة العامة والمحامين والمشرعين، وذلك في الروايات وغيرها ونكتشف كثير من التناقضات والترادفات وجعلت القانون أكثر حكمة وأكثر ارتباطًا بالقيم المجتمعية، وهناك الأساطير الأدبية جعلت هناك تطور في القانون من خلال النقد، وممكن وجود علاقة من خلال الافتراض والخيال كالقانون الطبيعي الربط بين الطبيعة والخيال، العقل الاجتماعي، فالخيال القانوني لتطوير الأنظمة القانونية وتطوير الدراسات القانونية، وتظهر من خلال التداخل بين الأسلوبين القانوني والأدبي.

وبدأت منذ قليل، فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويناقش كتاب الدليل الاسترشادية في مرافعة النيابة كلا من بهاء ابو شفة وكيل أول مجلس شيوخ، والمستشار علي الهواري رئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور خالد سري ضياء، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والمستشار الليبي الهادي بو حمرة استاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، والمستشار محمد هدايت رئيس النيابة بالتفتيش القضائي